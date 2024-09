Futsal Cesena al via la preparazione estiva Il mister | Il percorso ci dirà quale è il nostro obiettivo

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Laha ufficialmente aperto le danze in vista della stagione 2024/25, che vedrà i bianconeri confrontarsi per la seconda volta con la Serie A2 Élite. Presso il PalaPaganelli in zona Ippodromo diOsimani ha diretto il primo allenamento con la squadra, vogliosa più che mai di