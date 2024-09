Francia Deschamps lascia Pavard a casa Nessun problema per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Inter si ritrova a sorpresa Benjaminagli allenamenti di questi giorni. Il difensore francese non è stato convocato da Didierper gli impegni con la Nazionale. ASSENTE – Con i campionati fermi a causa degli impegni delle rispettive Nazionali, insi discute la mancata convocazione di Benjamin. Il difensore centrale francese, dopo l’ottima annata chiusa con l’Inter e con lo scudetto vinto da protagonista, è stato retrocesso nelle gerarchie di Didierche ha convocato Loïc Badé per sostituire Wesley Fofana. Una scelta particolare e non condivisa da molti addetti ai lavori vista la qualità del difensore interista. Allo stesso tempo però, il tecnico francese aveva spiegato in conferenza la sua mossa. Almeno fino ad oggi si tratta di una scelta maturata sotto un punto di vista prettamente tattico, senzadoppio fine.