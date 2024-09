FOTO Eboli Polizia trova piante di marijuana in un terreno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno individuato, in una zona di non facile accesso del comune di, unassai impervio al cui interno erano coltivate undicidi. Sono in corso ulteriori indagini da parte dellaper individuare i responsabili. L'articolodiin unproviene da Anteprima24.it.