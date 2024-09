FORMAZIONI UFFICIALI Italia-Portogallo U17 le scelte dei ct

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 3 settembre 2024) Alle 20 scenderanno in campoU17. Ecco ledai due ct Alle 20 scenderanno in campoU17 in una sfida valida per il Torneo Internazionale Primavera Città di Trieste. Ecco ledai due allenatori. IN ATTESA