Fondi pensione? Come andare in pensione con più soldi

(Di martedì 3 settembre 2024)contribuire in maniera efficace alla propria posizione previdenziale? Eavere in futuro unapiù corposa e tale da far conservare un tenore di vita se non identico, quanto meno simile a quello degli anni della carriera lavorativa? Si tratta di una domanda che si pongono in molti e a cui di seguito daremo una risposta, evidenziando i vantaggi di quello che viene chiamato contributo del lavoratore al fondo. Scopriamo insieme che cos’è questo strumento e perché può essere assai utile a rafforzare le proprie aspettative in materia pensionistica, che non andranno a dipendere dalla sola previdenza obbligatoria e pubblica. Quali sono i benefici? Ecco cosa sapere.