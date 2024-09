Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 3 settembre 2024) La premier Giorgia Meloni ha fatto la sua scelta, il candidato ufficiale dell'Italia come commissario europeo è il ministro per gli Affari Europei Raffaele. Ma alla premier, come noto, non basta quel ruolo. L'obiettivo è quello di ottenere una vicepresidenza esecutiva. La neo rieletta presidente della Commissione von derproprio in questi giorni sta riflettendo su queste nomine e - a quanto risulta al quotidiano tedesco Die Welt, che cita fonti diplomatiche europee e interne alla Commissione - la scelta sul responsabile Ue per l'sarebbe caduta proprio su. Il quotidiano aggiunge che il candidato francese Thierry Breton, attuale Commissario per il mercato interno, dovrebbe avere nella nuova Commissione von derla Vicepresidenza esecutiva responsabile per l'industria e l'autonomia strategica.