Finanza nuovi comandanti in arrivo a Lodi

(Di martedì 3 settembre 2024) Avvicendamento al comando provinciale della guardia didi. Ieri il tenente colonnello Carla D’Angelo ha assunto l’incarico di comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia didi, in sostituzione del tenente colonnello Emanuele Chietera. Il tenente colonnello D’Angelo è abruzzese ed ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria ed in Giurisprudenza. Arruolatasi nel 2003, l’ufficiale superiore arriva dal Gruppo di, dopo oltre tre anni di permanenza, caratterizzati da importanti operazioni di servizio e continuerà, dunque, a svolgere il proprio servizio a, con il nuovo incarico. Chietera è stato trasferito per diventare comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, dopo aver diretto a, per quattro anni, con successo, numerose indagini in diversi settori.