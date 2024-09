Festival di Venezia è il giorno di Queer | il palermitano Luca Guadagnino all' assalto del Leone d' Oro

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) E' ildi '', il nuovo film del, tra i titoli italiani in lizza per ild'Oro. Ambientato nella Città del Messico degli anni '50, il film, tratto dal romanzo di William Burroughs, racconta l'incontro tra William Lee, un americano di mezza età in cerca