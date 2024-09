Fasano | incidente morto 17enne In serata

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 3 settembre 2024) Il, originario di Ceglie Messapica, era a bordo dello scooter condotto da un coetaneo. Per cause da dettagliare lo scontro, ieri sera in pieno centro a, con l’auto condotta da una 46enne. Il passeggero della moto in condizioni disperate è stato trasportato all’ospedale “Perrino” di Brindisi dove è. Ferito gravemente il conducente dello scooter. Meno gravi le condizioni della donna.    L'articolo In proviene da Noi Notizie..