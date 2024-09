Ex Mercato Ittico di Napoli | al via i lavori di riqualificazione dopo 10 anni di abbandono

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 3 settembre 2024)un decennio die degrado, l’exdiin piazza Duca degli Abruzzi si prepara a una nuova vita come polo culturale. Idi, voluti dal Sindaco Gaetano Manfredi, sono finalmente iniziati. L’obiettivo è trasformare l’edificio progettato da Luigi Cosenza in uno spazio di aggregazione culturale in collaborazione con L'articolo Exdi: al via idi10diTeleclubitalia.