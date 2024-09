Evasione dai domiciliari e una scacciacani detenuta senza tappo | tre denunce in Valdera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - Trein stato di libertà a seguito di operazioni dei carabinieri condotte a Pontedera, Ponsacco e Bientina. In prima battuta, I carabinieri della stazione di Ponsacco hanno denunciato un uomo evaso dal regime degli arresti, cui era sottoposto a seguito di reati contro il patrimonio e la persona. L'uomo si era allontanato da casa, in asdi autorizzazione. E ancora: i carabinieri dell’aliquota radiomobile del Norm di Pontedera hanno denunciato un giovane sorpreso in zona stazione, in possesso di una pistola, sprovvista del previstorosso, perfetta replica di una pistola semiautomatica Beretta 92FS, del tipo in dotazione alle forze dell’ordine; l’oggetto, dotato di caricatore contenente alcune cartucce a salve, era sprovvisto delrosso sulla parte esterna della canna.