Elle Macpherson | ho il cancro da sette anni Il rifiuto della chemioterapia e la sua nuova vita

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 3 settembre 2024)ha sconvolto il mondo rivelando di aver combattuto percontro un tumore al seno , rifiutando le cure convenzionali come laconsigliata da ben 32 medici. La supermoaustraliana, nota per il suo approccio naturale alla, ha preferito seguire un percorso olistico , basato su pratiche integrative e meditazione , affermando di essere ora in remissione clinica