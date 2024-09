Elezioni Germania in Turingia e Sassonia non ha vinto l' estrema destra ma il basso contro l' altro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) Le recentissimeche hanno riguardato alcune zone dellahanno dato esiti sorprendenti, anche se non del tutto inattesi. Si è infatti assistito al trionfo in parte prevedibile - soprattutto in- di Alternativ fuer Deutschland e al notevole successo del neofondato partito di