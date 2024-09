Eccellenza Conti | Il Matelica è un punto di riferimento per il territorio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Capitan Mauro Iori non perdona, specie dal dischetto. E così ildebutta con un successo in casa del Fabriano Cerreto (0-1, gol su rigore allo scadere del primo tempo). La squadra di Giuseppe Santoni (foto) si è fa trovare pronta all’esordio in Coppa Italia e questo segnale lascia ben sperare i tifosi in vista dell’esordio interno di domenica in campionato contro l’Osimana. Il, neopromosso in, si appresta a vivere una stagione importante, come è stato sottolineato anche in occasione della presentazione della squadra. Senza dubbio c’è molta attesa, dopo i fasti di tante stagioni in D. Il ritorno ai vertici del calcio regionale sarà una bella occasione per l’intera città, come ha ribadito anche l’Amministrazione comunale.