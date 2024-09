È difficile non raccontare le storie degli atleti paralimpici | non è pruderie ma solo la voglia di renderle ispirazione per tutte quelle persone che possono riconoscersi nonostante non siano sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono tantissime leinteressanti e sconvolgenti di queste Paralimpiadi:di vite trascorse a lottare per farsi rispettare e per far rispettare diritti naturali, non sempre così scontati.di determinazione, coraggio e forza grazie ai quali glisono arrivati al livello più alto delle sfide agonistiche, usando lo sport per superare le discriminazioni che lecon disabilità devono ancora affrontare.