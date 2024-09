Due auto si scontrano frontalmente | muore 20enne grave il fratello

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Tragedia nella notte per unincidente stradale avvenuto a Gragnano. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Madonna delle Grazie per il sinistro stradale. Per cause in corso di accertamento, undi Castellammare avrebbe perso il