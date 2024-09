Droga e coltelli scappano alla vista della polizia | avevano 19 e 15 anni

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) La scorsa notte gli agenti del commissariato didi Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fascione in prossimità dello svincoloTangenziale hanno notato uno scooter con a bordo due persone il cui conducente,loro, ha invertito la