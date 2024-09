Dove vedere le Paralimpiadi di Parigi 2024 in tv | canali e palinsesto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024)lediin tv? Ecco tutto quello che c’è da sapere:. Poche settimane dopo la fine dei Giochi Olimpici, la capitale francese si appresta ad ospitare un altro evento che attira appassionati da tutto il mondo. Nella serata di mercoledì 28 agosto si terrà infatti la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici, che darà ufficialmente il via alla manifestazione, in programma fino all’8 settembre. Saranno dunque 11 i giorni di gare, con ben 549 eventi e 4.400 atleti provenienti da ogni angolo del globo che andranno a caccia di una medaglia. Protagonista anche l’Italia, che porta a141 rappresentanti (71 donne e 70 uomini) e gareggerà in 17 discipline. I due portabandiera saranno l’oro olimpico in carica nei 100 metri Ambra Sabatini e il campione dell’handbike Luca Mazzone.