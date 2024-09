Defibrillatori Nuovi apparecchi nelle sedi rionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Per tutto settembre, ossia per tutta la durata degli eventi legati alla Festa dell’Uva, a Impruneta saranno installati 4Dae in ognuna delledei rioni di Impruneta. È un dono prezioso dell’associazione "Gli Amici di Lapo Aps", fondata da Primo Guadalti e Gaia Montera in memoria del figlio Lapo: si dedica alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca sulla malattia di Kawasaki, una grave infiammazione dei vasi sanguigni che può portare a complicanze potenzialmente fatali. Oggi dalle 17,30 alle 20 al Museo della Festa dell’Uva a si svolgerà anche una sessione formativa di primo soccorso per l’utilizzo di Blsd (Basic Life Support Defibrillation), tenuto da un esperto e finanziato dalla stessa associazione. M.Pl.