De Rossi | Inter Milan e Juventus che squadre! Una super-favorita

(Di martedì 3 settembre 2024) Daniele Dein una lungavista rilasciata su DAZN, ha toccato alcuni temi importanti in vista della nuova stagione alla Roma, le competizioni europee e in Serie A, citando ovviamente anche l’. IN ITALIA – Daniele Deha analizzato così ledel campionato di Serie A, citando una: «Rispetto tutti, sonoforti. Lo stesso Bologna, che sembrava un exploit, ha preso un tecnico molto bravo e preparato come Italiano. Potrebbero anche riconfermarsi.hanno fatto uno squadrone, impossibile non avere l’tra le favorite. Anche la Lazio è costruita con logica e fisicità . E l’Atalanta ormai è una realtà a tutti gli effetti. Otto-nove, sarà difficile tenerne almeno quattro sotto».