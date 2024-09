Daniela Pes in concerto a Molfetta

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Prima anticipazione della rassegna Muse, organizzata dall'Associazione Locus, che sta per annunciare il programma della sua terza edizione a fine 2024.L'11 ottobrePES si esibirà anell'Eremo Club, per la penultima data del suo tour. Sarà l'ultima ed unica occasione in Puglia