Dal 6 settembre SEQUENCES di CAMILLA DOT è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Da venerdì 62024 sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo diDot disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 agosto. Disponibile dal 6” diDot Dal 6sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo diDot disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 agosto. Cosa racconta “”? “” è una ballata romantica che parla di una ragazza che si ritrova sola stesa a letto a ripensare alla sua relazione appena terminata in maniera brusca. Prova a capire i motivi per cui è finita, sperando che possa tornare l’amore che c’era prima. E quindi prova a ricordare tutti i momenti migliori della loro relazione, e tenta di riviverli, fallendo. Perché alla fine capirà che semplicemente non ha funzionato, e non ha nulla a che vedere con lei.