Da Vannacci a Salvini ai figli di Andreotti | vip in città per Santa Rosa

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Il trasporto della Macchina diè un evento che travalica i confini della. Negli anni non è mancata l'attesa per i "vip", siano essi politici e non, anche se da un po' è stata disattesa.Questa sera per il primo cammino di Dies natalis per le vie del centro storico di Viterbo