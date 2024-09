Da Fino Mornasco ad Atlanta | il sogno americano di Beatrice Negretti

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di martedì 3 settembre 2024) The best is yet to come (il meglio deve ancora venire): proprio come cantava Frank Sinatra negli anni Sessanta,ha concluso con queste sei parole il suo ultimo messaggio social dimostrando una certa (più che positiva) impazienza nel cominciare la sua avventura pallavolistica