Da Cremona al Lario Il ritorno del prefetto Corrado Conforto Galli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Una casa quello del nuovodi Como,, che dal 1998 ha svolto le funzioni di capo di Gabinetto e responsabile dell’ufficio provinciale di Protezione Civile proprio sul. "È per me un vero onore essere chiamato ad assolvere il mio compito in una provincia così ricca di storia e di cultura - è il saluto del nuovoai comaschi - Le nuove e impegnative sfide che la nostra società si trova ad affrontare, specie in un contesto generale in cui si registra un’apatia diffusa e una crescente disaffezione verso la cosa pubblica e nei confronti di tante forme di impegno civico, rendono necessario, a mio modo di vedere, una visione comune e un impegno sinergico. Sia da parte di chi riveste responsabilità pubbliche, sia da chi esercita funzioni di responsabilità all’interno delle diverse realtà che compongono la nostra comunità ".