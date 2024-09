Cucciolo di cane scende dal treno e si allontana la polizia lo recupera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Modena, 3 settembre 2024 – Ha deciso dire dale farsi una passeggiata in autonomia sui binari della stazione dei terni di Modena. Protagonista della vicenda non è un pendolare qualsiasi ma Jolie, una femmina di pastore belga di otto mesi. Jolie ha approfittato di una sosta delper sfuggire al controllo del padrone. Subito dopo ilè ripartito, lasciando a terra il. Ad accorgersi dell’animale sono stati i viaggiatori presenti all’interno della stazione modenese che hanno subito allertato laferroviaria. Gli agenti, dopo essersi assicurati che l’animale fosse in buone condizioni, grazie al microchip del, sono riusciti a risalire al proprietario delche, avvisato del ritrovamento, ha raggiunto Modena dove ha potuto finalmente ricongiungersi con il compagno di viaggio.