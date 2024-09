Cresce la ricchezza finanziaria dell’Italia | 6 200 miliardi Nel Paese più di 450 mila milionari e 2 300 ‘paperoni’ con oltre 100 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 - Con più di 450(457), Lower-High Net Worth, meno dell'1% della popolazione, e 2.300 Ultra-High Net Worth, cioè chi detiene un patrimonio superiore ai 100di dollari, laitaliana nel 2023 è arrivata a valere l'11,4% del totale per l'Europa occidentale. Una crescita del 4,4% annuo dal 2018 al 2023, per un totale di 6.200di dollari, si legge dal ventiquattresimo Global Wealth Report di Bcg (Boston Consulting Group). Lo studio prevede anche che lain Italiarà del 3,8% annuo, arrivando a 7.400di dollari entro il 2028. La significativa ripresa del 4,3% nel 2023 dellatotale è in gran parte dovuta al rimbalzo del mercato finanziario, poiché laè aumentata di quasi il 7%, dopo un calo del 4% lo scorso anno.