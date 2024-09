Corse del bus tagliate disabile denuncia il disservizio | Devo farmela ancora a piedi 4 chilometri sotto al sole

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) ANCONA - «Il servizio non va, lefiniscono da Baldí, a Villa Romana gli autisti non proseguono. Ma non era stato garantito di allungare la corsa fino a lì?». Torna a segnalare il problema della linea 42 Tiziana Ferri, 54 anni, residente tra via del Castellano e via Montacuto. La donna