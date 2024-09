Continua il boom dell’aeroporto dello Stretto anche grazie all' utenza messinese

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 3 settembre 2024) «Nella stagione invernale 2024-25 di Ryanair al via da fine ottobre sarà l' aeroporto di Reggio Calabria a diventare leader nei collegamenti internazionali da e per l'intera regione. Per la low cost irlandese il “sorpasso” di Reggio sullo scalo di Lamezia Terme è dovuto ai nuovi voli attivati:a questo potenziamento e le ormai due basi il “Tito Minniti” raggiungerà quota 8 rotte