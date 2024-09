Consigliera di FdI celebra le nozze tra un ex missino e una donna transgender | Ma quale strappo alla linea di partito è vero amore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024) «Ho sposato io Marco e Manuela. Non è unodi governo odel. Anzi è parte di un percorso che questosta compiendo. Fratelli D’Italia è unattento alle varie sensibilità delle persone e agirà nel rispetto degli sviluppi della società civile italiana. Non ci battiamo affinché persone come Manuela non siano definite donne». Parola di Sonia Ghezzi, esponente di Fratelli D’Italia,comunale e provinciale, di Castiglion Fiorentino comune che ha unito in matrimonio Marco Guidi, exoriginario di Forlì, con parentela verso la famiglia Mussolini e Manuela Berretti, influencer Onlyfans, che ha concluso il suo percorso di transizione un anno fa. Ghezzi precisa al Corriere della Sera: «Noi siamo contro l’utero in affitto e contro l’educazionenelle scuole, questo si. Ma è un’altra questione».