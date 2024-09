Come negli anni ’90 | da Doom a Prince of Persia con questo gioiellino tecnologico retro

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 3 settembre 2024) Quando pensiamo a un PC da gioco moderno, spesso ci immaginiamo il classico tower case con una finestra laterale e una certa abbondanza di luci RGB lampeggianti al suo interno. Ma i PC da gioco degli’90 erano ben diversi: un semplice case di un anonimo color beige accoppiato ad un monitor altrettanto beige (e altrettanto anonimo) sopra un’unità desktop, e si era già grati per. Ma il “mini PC” stampato in 3D creato da Salim Benbouziyane evoca un’ondata di nostalgia per queglipassati, con un design che ricorda i primi giorni dei Personal Computer da gioco.modello in miniatura è una vera e propria capsula del tempo, completa di tutto, persino di una combinazione di lettori CD ROM/floppy drive. Un vero e proprio condensato della tecnologia degli’90.