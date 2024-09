Come funzionano le categorie alle Paralimpiadi 2024 | le classificazioni e le sigle degli atleti negli sport

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 3 settembre 2024) Ai Giochi Paralimpici di Parigi glie le atlete gareggiano inseriti in determinate, in base all'incidenza della disabilità sull'effettivo impatto nella rispettiva disciplina. Ad ognicorrisponde una sigla formata da lettere e numeri: le prime indicano l'iniziale della disciplina (in lingua inglese), i secondi il grado di disabilità (dall'1, il più grave, fino al meno grave): Ecco la guida completa per comprenderee livelli.