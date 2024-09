Come eliminare l’insetto che infesta le dispense di casa

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 3 settembre 2024) Un nome particolare e curioso, quasi divertente. In realtà con i punteruoli del grano si può scherzare molto poco, tanto è vero che non è proprio una bella esperienza ritrovarseli in. Volendo essere ancora più precisi, questi insetti potrebbero comparire all’improvviso all’interno della