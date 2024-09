Colpita da altalena muore a sei anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 14.45 Una bambina di 6è morta mentre accompagnata dalla mamma giocava in un parco di Villongo, in provincia di Bergamo. Caduta da un', non ha fatto in tempo a rialzarsi ed è stataalla testa dal seggiolino che ancora dondolava. E' morta poco dopo il ricovero all'ospedale bergamasco Papa GiovXXIII.