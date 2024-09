Cocaina nelle ciabatte e nei pantaloni Spacciatore preso mentre vende droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Li hanno sopresi durante una compravendita die al pusher, una volta accompagnato in questura, hanno sequestrato i soldi provento dello spaccio, nonché 21 involucri dinascostie nei. Per lui, un 35enne albanese, sono scattate le manette. Ancora un importante intervento dei polizotti della squadra volante di Fermo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale fermano. Nel pomeriggio, gli agenti, transitando in via Nenni, a Lido Tre Archi, hanno notato due persone che si scambiavano qualcosa, quindi sono scesi hanno deciso di scendere dall’auto di servizio per avvicinarsi a piedi e verificare da vicino cosa stessero facendo. I due, dopo aver scambiato un involucro di colore bianco a fronte di una banconota da 20 euro, sono stati immediatamente raggiunti dai poliziotti, nonostante il tentativo di dileguarsi.