Civitavecchia arrivata la Sea Watch con quasi 300 migranti

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – E’ giunta questa mattina ala Sea5 con 288a bordo, tratti in salvo sabato scorso in quattro differenti operazioni. Il team sanitario della Asl Roma 4 è impegnato nelle operazioni di sbarco dei naufraghi. Si tratta del numero più alto di persone giunte a Molo Vespucci da quando lo scalo diè stato inserito nella lista dei porti sicuri. Iprovengono principalmente da Egitto, Siria, Libano e Bangladesh. La squadra della Asl Roma 4 è composta da 4 medici, un pediatra, 5 infermieri, un coordinatore, un tecnico della prevenzione, che, supportati da mediatori culturali e volontari della Croce Rossa Italaina, si occupano della gestione del punto sanitario. Le operazioni sono in corso e tra i 288ci sono circa 37 minori molti dei quali non accompagnati. Presenti anche diversi nuclei familiari.