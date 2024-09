Ciclista investito a Cerea e portato d' urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di martedì 3 settembre 2024) Unè statoinnella serata di lunedì, dopo essere stato travolto da un veicolo.L'investimento è avvenuto a, in via Ca' Bianca, poco dopo le ore 20, con una dinamica al vaglio della polizia locale. In soccorso del ferito è arrivato il personale del 118 con