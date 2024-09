Chi è Björn Höcke leader di AfD in Turingia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) AfD ha vinto le elezioni incon il 32,8 per cento. È il risultato più importante per un partito di estrema destra dalla seconda guerra mondiale, anche se non è detto che conduca al governo, visto che è in corso una sorta di sbarramento alla francese, un barrage, per impedire che l’estrema destra vada al potere. Ildi AfD in, è un ex professore di storia condannato per due volte per aver usato slogan nazisti nei suoi comizi.