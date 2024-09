Che paura per Luna Rossa! Ha rischiato di cappottarsi contro New Zealand! – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024), dopo tre sconfitte consecutive nei precedenti andati in scena a Barcellona tra le regate preliminari ed il primo round robin della Louis Vuitton Cup, batte finalmente Emirates Team Newal termine di un match race epico (anche se ininfluente per la classifica della fase a gironi della Challenger Selection Series) in cui è successo di tutto. Da applausi la partenza del tandem di timonieri James Spithill-Francesco Bruni, che hanno surclassato questa volta un fenomeno come Peter Burling completando un sorpasso strepitoso sopravento a doppia velocità e costringendo i Kiwi ad una manovra complicata (che ha fatto cadere Taihoro dai foil) per uscire dalla scia della barca italiana subito dopo la linea dello start.