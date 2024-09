Centenario della morte di Giacomo Puccini concerto e mostra in Provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre 2024 – In occasione deldel grande Maestro toscano, si terrà il prossimo 5 settembre 2024 nella terrazza San Donato, uno spettacolo di musica, canto e narrazione; in contemporanea sarà visitabile anche unacollettiva di pittura dal 5 all’8 settembre 2024 nell’Atrio d’Onoredi Arezzo. Ad organizzarli sono l’Associazione culturale musicaleand Friends in Valtiberina in collaborazione con ladi Arezzo, con l'obiettivo di approfondire i legami con il territorio aretino del grande musicista e compositore, che quest’anno a un secolo dalla sua scomparsa, assume una maggior rilevanza.