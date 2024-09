Catania-Benevento le pagelle | l’attacco non punge la scossa dai nuovi innesti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ arrivata ala prima sconfitta in questa stagione per ilche deve fare mea culpa per un avvio di gara troppo morbido e per le tante occasioni fallite nella ripresa.è ancora poco ‘cattivo’ mentre in mezzo al campo non ha funzionato il doppio innesto dal 1? di Viviani e Acampora, apparsi a corto di condizione. Bene gli ingressi di Perlingieri e Borello. Nunziante 6 – Intercetta di piede la prima conclusione di Lunetta ma non può fare nulla sul successivo tiro di Carpani che viene anche leggermente deviato da Viscardi. Regge in maniera egregia la pressione di un match così importante davanti a oltre 17mila spettatori. Siamo solo alla seconda giornata ma il suo percorso di crescita è già evidente nonostante la sua giovanissima età.