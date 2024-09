Castelforte Codice rosso | dal divieto di dimore agli arresti domiciliari per un 60enne

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 3 settembre 2024) Nel corso del pomeriggio del 2 settembre a(LT), i Carabinieri della Stazione di Formia (LT),) hanno dato esecuzione all’ordinanza per la sostituzione di misura cautelare in aggravamento emessa dall’Autorità Giudiziaria di Cassino (FR) nei confronti di unresidente a(LT) di fatto domiciliato a Formia (LT). Il provvedimento scaturisce in aggravamento L'articolo: daldiper unTemporeale Quotidiano.