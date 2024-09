Caso Agricat Confagricoltura sui rimborsi post alluvione | Situazione complessa e reale frutto delle scelte del governo

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) "Comprendiamo politicamente la levata di scudi in difesa del Ministro Lollobrigida da parte dei partiti di maggioranza, ma sulnon c’è nessuna fake news diffusa, piuttosto promesse non mantenute come certificano le novemila Pec inviate dal Fondo agli agricoltori che hanno subito