Casale è pronto | Non ho esitato quando è arrivato il Bologna

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Ultimo acquisto felsineo in ordine di tempo, Nicolòsi è presentato alla stampa in una veloce conferenza stampa tenutasi a Casteldebole questa mattina. Esperienza Introdotto da Sartori, l’ex laziale è partito dalla sue prime sensazioni in rossoblù. “Ho visto un grande club e ho percepito