Capezzone | la battaglia contro Hamas è anche qui

(Di martedì 3 settembre 2024) La sola idea di “ospitare”soltanto un terrorista islamico qui in Europa - ovviamente - ci fa orrore, così come non ci piacciono nemmeno il predicatore infiammato e l'integralista pro sharia all'opera nelle periferie delle nostre città. E però contemporaneamente - perfino in contesti insospettabili- monta la diffidenza verso Israele, accompagnata da un'ostilità pervicaceBenjamin Netanyahu, ormai oggetto di un odio che va totalmente al di là del legittimo dissenso politico, e che mostra profili ossessivi, scatenati, rabbiosi, da parte di larghissimi settori della nostra politica e dei nostri media. È così, amici lettori, l'avrete constatatovoi nella cerchia delle vostre conoscenze: assistiamo a un fenomeno curioso, e si potrebbe perfino parlare di una sorta di schizofrenia, di stravagante scissione.