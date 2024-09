Caos in tangenziale a Bologna portavalori in avaria e incidente | disagi e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Chi questa notte si è trovato a passare inha probabilmente pensato che ci fosse stato un assalto a unin A14. In realtà, all’altezza dell’uscita dell’aeroporto, in direzione sud, la Polstrada era intervenuta per soccorrere unin. Mentre i poliziotti erano al lavoro per mettere in sicurezza il mezzo e il personale, altri duesono sopraggiunti, fermandosi nei pressi del primo, coprendo in questo modo le fiaccole della Polstrada e in qualche modo ostacolando la visuale degli altri automobilisti. Tanto che un’auto, sopraggiunta poco dopo a forte velocità, ha centrato in pieno uno deiarrivati successivamente, rischiando di investire anche i poliziotti.