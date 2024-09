Candreva il Napoli pensa al prenderlo a zero

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilstarebbe lavorando per prendere Antonio. Il calciatore è svincolato dopo l’esperienza poco fortunata con la maglia della Salernitana, culminata con la retrocessione in Serie B Il mercato delsembra non essere finito, nonostante il finale di mercato piuttosto rocambolesco. La finestra di calciomercato estiva, infatti, si è chiusa ormai L'articolo, ilal