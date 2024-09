Cade un pino su un’auto paura a Grosseto Nonna e nipote sfiorati dal crollo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 –in città, tra via Podgora e via Monviso, per un grossocaduto suin sosta. L’albero è finito anche su un palo della luce e si è abbattuto su un giardino adiacente, distruggendo anche tutta l’inferriata che delimitava l’altro condominio. Pochi secondi prima, proprio sotto quella pianta, erano passata unacon il nipotino piccolo. Che hanno visto la scena e sono rimasti impietriti: sarebbe bastato qualche secondo per rimanere schiacciati. La causa è forse legata alla tremenda tempesta di vento che si è abbattuta in città la notte precedente. La pianta, che era pericolosamente piegata chissà da quanto tempo, aveva probabilmente l’apparato radicale già compromesso. E la forza del vento ha fatto il resto. Fortunatamente non ci sono stati feriti.