Bye bye Greta | in Ue i giovani vanno a destra

(Di martedì 3 settembre 2024) L’exploit di Afd in Turingia e Sassonia (col fiasco di Verdi e Spd) conferma il dato emerso già in Francia, Italia e in altre nazioni penalizzate dall’austerità o dall’immigrazione (Spagna, Svezia, Belgio, Olanda): l’ascesa dei conservatori tra gli elettori under 34.