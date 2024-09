Bufera su Roma su Via Ottaviano travolte le grate del cantiere

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Una vera e propriaha colpito oggi pomeriggio la capitale. Vento forte e pioggia torrenziale hanno colpito tutta la città. Danni evidenti sono stati riscontrati nella zona dei lavori per il rifacimento stradale di Via, nel rione Prati. Leche delimitano l’area deldella strada sono statedalla furia delle intemperie e ancora a sera giacciono rovesciate a terra, come si può vedere nel video realizzato da una finestra di Via. Anche in Piazza del Risorgimento, il forte temporale ha devastato i dehors di bar e ristoranti, gettando a terra tavolini e sedie.